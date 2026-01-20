Ainhoa Arteta encabezará la Gala de Inauguración del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026

Álamos, Sonora.- La reconocida soprano española Ainhoa Arteta será la artista encargada de encender el brillo en la Gala de Inauguración de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, durante el primer día del festival, que se llevará a cabo el próximo viernes 23 de enero en el Pueblo Mágico de Álamos, Sonora.

Con una sólida trayectoria internacional, Ainhoa Arteta es considerada una de las voces más importantes de la lírica contemporánea. Su participación en el FAOT 2026 representa uno de los momentos más esperados del festival, que año con año reúne a destacados exponentes de la música clásica, el bel canto y otras expresiones artísticas de alto nivel.

La soprano, aclamada en los escenarios más importantes del mundo, ofrecerá un programa especial enmarcado por la elegancia y el virtuosismo que la caracterizan, en un programa dedicado a la canción española e inspiración sonora en punto de las 19:30 horas en las Noches de Gala en el Palacio Municipal y quien estará acompañada por el pianista Miguel Ortega; dando inicio oficial a las actividades del festival en una velada que promete ser memorable para el público asistente.

Noches de Gala del FAOT: 2026 Bel canto en Palacio Municipal

El 24 de enero, la soprano Marcela Robles se presentará con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, con arreglos y adaptaciones del director titular Renato Zupo.

El 25 de enero, María Katzarava y Rodrigo de la Cadena ofrecerán un homenaje a la música mexicana de la Época de Oro. El 26 de enero se realizará la Gala de la Universidad de Sonora y, el 27 de enero, la soprano Arisbé de la Barrera presentará un recorrido por arias de ópera capaces de conmover y cautivar al público.

El 28 de enero, el contratenor Daniel Vargas Escareño encabezará una velada centrada en el repertorio para esta tesitura. El 29 de enero, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes presentará Érase una vez Cri-Cri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler.

El 30 de enero, los ganadores del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025, Zyanya Domínguez (soprano) y Olymar Salinas (tenor), acompañados por Sergio Vázquez, compartirán un concierto especial. El 31 de enero, la soprano Ailyn Pérez, Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026, ofrecerá el programa de clausura de estas galas.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado, uno de los encuentros culturales más emblemáticos del noroeste del país, rinde homenaje al legado del médico y tenor alamense que le da nombre, consolidándose como un espacio de difusión artística y cultural de alcance internacional.

La gala inaugural marcará el arranque de varios días de conciertos, actividades culturales y encuentros artísticos que convertirán nuevamente a Álamos en el epicentro cultural de Sonora del 23 al 31 de enero del 2026.

Rendirán homenaje a Yolanda Jaramillo en la Ruta del Arte: FAOT 2026

En el marco de la edición 41 del FAOT 2026, el festival rendirá homenaje a la artista visual Yolanda Jaramillo. Dicho reconocimiento se llevará a cabo el próximo lunes 26 de enero, a las 12:00 horas, durante la inauguración de la Ruta del Arte en el Museo Costumbrista de Sonora, con una exposición dedicada a su obra y trayectoria.

Este año, la ruta contará con 24 exposiciones que reúnen obras de 120 artistas, fortaleciendo la presencia de las artes visuales dentro del programa del FAOT 2026. Formada en el Instituto Cultural de Aguascalientes, Yolanda Jaramillo ha trabajado disciplinas como dibujo, pintura, grabado, fotografía y cerámica. Su obra se ha presentado en México y en el extranjero, con exposiciones en España, Colombia, Estados Unidos y la República Checa.

Entre sus reconocimientos destaca la Medalla al Mérito Cultural en el Festival Mar Bermejo 2024, en Guaymas, Sonora, además de su participación y coordinación en proyectos como FotoSeptiembre y el Festival Nacional de Grabado Héctor Martínez Arteche.

