Álamos, Sonora.- A través de la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura, el Gobierno de Sonora anuncia que presentará una programación de Noches de Gala en el Palacio Municipal de Álamos, el cual contará con la mágica participación de artistas nacionales e internacionales que conquistarán con su talento a cada uno de los asistentes del 41 Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026.

El próximo 23 de enero dará inicio el majestuoso evento con la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Miquel Ortega, en un programa dedicado a la canción española e inspiración sonora. Siguiendo la sintonía del brillo de voces, el 24 de enero, la soprano Marcela Robles se presentará con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, con arreglos y adaptaciones del director titular Renato Zupo.

Álamos se viste de gala: Bel canto hace vibrar los muros del Palacio Municipal en el FAOT 2026

Sin olvidar nuestra cultura, voz, historia y tradición, el 25 de enero, María Katzarava y Rodrigo de la Cadena ofrecerán un homenaje a la música mexicana de la época de oro. Por consiguiente, el 26 de enero la Universidad de Sonora nos honra con su gala, en la cual participarán 40 artistas de esta casa de estudios en diferentes presentaciones.

El 27 de enero, la soprano Arisbé de la Barrera presentará un recorrido por arias de ópera capaces de conmover y cautivar al público. El 28 de enero, el contratenor Daniel Vargas Escareño encabezará una velada centrada en el repertorio para esta tesitura. El 29 de enero, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes presentará Érase una vez Cri-Cri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler.

El 30 de enero apreciaremos un concierto especial de los ganadores del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2025, Zyanya Domínguez (soprano) y Olymar Salinas (tenor), acompañados por Sergio Vázquez. Y para culminar la maravillosa noche, el 31 de enero, la soprano Ailyn Pérez, Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026, ofrecerá el programa de clausura de estas galas.

Gozar de la majestuosa voz de cada artista no tiene costo; el acceso a las Noches de Gala es mediante boleto gratuito, disponible en la taquilla ubicada al exterior del Palacio Municipal, cada mañana a partir de las 10:00 horas, hasta agotar existencias. Consulta la agenda de actividades culturales de la entidad en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui