Aplicará SSPC Sonora el programa Reconecta con la Paz en Nogales, Guaymas y Cajeme

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer los mecanismos para prevenir la violencia y el delito, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora implementará el programa Reconecta con la Paz en Nogales, Guaymas y Cajeme.

Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, informó que la estrategia integral tiene como propósito específico ofrecer una segunda oportunidad a personas que cometieron un delito no grave, para que puedan reescribir su presente y futuro.

Para ello, la SSPC Sonora extenderá el programa Reconecta con la Paz a Nogales, Guaymas y Cajeme, donde trabajará coordinadamente con el apoyo y voluntad de las autoridades municipales.

Burgos Villaescusa dijo que Reconecta con la Paz es un programa dirigido a personas de entre 18 y 35 años cumplidos que hayan cometido un delito no grave, ser primodelincuente (es una persona que comete un delito por primera vez) y contar con un defensor público asignado.

Actualmente, personal del Centro de Prevención del Delito lleva a cabo la capacitación a funcionarios públicos de dichos municipios a fin de sensibilizarlos sobre la importancia de este programa que abona a prevenir que las personas reiteren en conductas fuera de la ley y restablecer así la armonía al interior de sus familias y comunidades, puntualizó.

La #SSPCSonora implementará #ReconectaConLaPaz en #Nogales, #Guaymas y #Cajeme, donde se sensibiliza a funcionarios sobre esta estrategia que da una segunda oportunidad a personas que cometieron un delito no grave para cambiar su presente y futuro. pic.twitter.com/5kjgQweAQI — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui