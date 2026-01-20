Ayuntamiento de Hermosillo abre vialidades aledañas al puente a desnivel del Colosio

Hermosillo, Sonora.- El departamento de policía de Tránsito en Hermosillo abrió diferentes vialidades aledañas al puente a desnivel del bulevar Luis Donaldo Colosio, ante el avance que se tiene en la obra.

Desde este martes 20 de enero se habilitó la calle Obregón para la circulación del tráfico hacia el bulevar Navarrete, por los avances que tiene la construcción de la obra, que duró aproximadamente 6 meses sin tránsito.

Además, se habilitó un carril del bulevar Luis Donaldo Colosio, el mismo que conduce del oriente al poniente, para el acceso a comercios que se encuentran en la zona y que tenían otras rutas de entrada.

La inauguración del puente a desnivel está programada para el domingo 25 de enero a las 17:00 horas, por parte del alcalde Antonio Astiazarán, el cual beneficiará a más de 65 mil conductores diariamente, además de evitar accidentes en la zona.

La construcción del puente a desnivel inició desde el 1 de enero del 2025, cuando se cerraron las vialidades del bulevar Solidaridad a la altura de Luis Donaldo Colosio, con una inversión superior a los 400 millones de pesos de recursos propios.

¡Es oficial!? Este 25 de enero, a las 5:00 p.m., inauguramos el Paso a Desnivel de Colosio y Solidaridad, una obra histórica que marca un antes y un después para la ciudad.



Seguimos Transformando Hermosillo. uD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/zaVp3rRoTM — Gobierno de Hermosillo (@HermosilloGob) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui