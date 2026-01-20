Cierre de planteles en la región del Mayo es uno de los principales retos a resolver para la SEC; padres de familia se manifiestan

Navojoa, Sonora.- El cierre de planteles en la región del Mayo se ha convertido en un reto para la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en este nuevo ciclo escolar, ya que en las últimas dos semanas se han presentado al menos cuatro manifestaciones por madres de familia que buscan solución a sus problemas.

De acuerdo a las autoridades, se ha reportado el cierre de la primaria 'Benito Juárez' en Sinahuiza, la primaria 'Abelardo L. Rodríguez' en Bacobampo, el jardín de niños 'El Patito' en Moroncarit, así como el Centro de Atención Múltiple (CAM) 53.

Por su parte, Ramón Norberto Delgado Corral, delegado regional de la SEC en el sur de Sonora, precisó que las principales peticiones de las madres de familia eran la asignación de maestros suplentes, así como conserjes y mejoras en servicios públicos del plantel, los cuales ya fueron atendidos.

Vamos iniciando; tuvimos algunas escuelas donde faltaron maestros por incapacidades y nos percatamos de estas situaciones hasta el 12 de enero. También tuvimos un percance en el CAM 53 donde pedían que se quedara un intendente, pero inmediatamente se arregló", señaló.

El funcionario estatal explicó que la asignación de un maestro suplente no puede ser de un día para otro. Por lo que pidió paciencia a los padres de familia, en caso de que en un futuro el plantel de sus hijos se vea afectado por esta situación.

No es cosa de un día para otro; tenemos que mandarlo a planeación para que lo autorice y, a los pocos días, ya estará el nuevo docente… La indicación de nuestro secretario Froylán Gámez es que no se queden sin clase los niños, por lo que, si falta algún maestro, el director es el facultado para atender a los alumnos antes de cualquier cierre", puntualizó.

Delgado Corral exhortó a los padres de familia a depositar su queja en la Delegación de la SEC antes de cualquier cierre del plantel; esto para evitar que sus hijos se ven afectados por la falta de clases.

Fuente: Tribuna del Yaqui