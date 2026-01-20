Ciudad Obregón refuerza seguridad con inversión de tres millones en equipo táctico y drones para policía

Ciudad Obregón, Sonora.- Una inversión superior a los tres millones de pesos fue la que destinó el Ayuntamiento de Cajeme en la adquisición de equipo táctico para los elementos del Departamento de Tránsito y Policía Municipal pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Se trata de 700 chamarras para la protección de los elementos, cuyo costo asciende a un millón 185 mil 500 pesos, además de drones de alta tecnología, los cuales serán utilizados para llevar a cabo trabajos de vigilancia y prevención de delitos.

Al respecto, el titular de la dependencia en materia de seguridad, Claudio Cruz Hernández, comentó que con este nuevo equipo se contribuye a mejorar las condiciones laborales y capacidad operativa de la corporación.

Se entregaron tres drones a la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme con el propósito de optimizar sus funciones de vigilancia, mejorando así la capacidad de monitoreo en áreas de difícil acceso y permitiendo una respuesta más ágil ante situaciones de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui