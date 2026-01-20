CLIMA Ciudad Obregón Sonora HOY: Pronóstico del TIEMPO para este martes 20 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 20 de enero de 2026, el clima en Ciudad Obregón presentará variaciones a lo largo del día, las cuales son importantes de considerar antes de salir de casa. Aunque no se prevén condiciones extremas, los cambios de temperatura, la nubosidad y la sensación térmica pueden influir en actividades laborales, escolares y traslados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la tarde.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con temperaturas frescas y cielo parcialmente nuboso. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, entre las 05:00 y las 08:00 horas, Ciudad Obregón registrará una temperatura cercana a los 14°C, con sensación térmica similar. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento será ligero, proveniente principalmente del noreste y norte, con rachas suaves que no superarán los ocho kilómetros por hora, lo que favorecerá un ambiente frío pero estable.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, alrededor de las 11:00 horas, el cielo se tornará mayormente cubierto y la temperatura comenzará a incrementarse de manera considerable. A esta hora se esperan valores cercanos a los 23°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 25°C, debido a la humedad y la nubosidad. El viento cambiará al noroeste, manteniéndose flojo, y el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel bajo, aunque ya será perceptible para quienes permanezcan al aire libre.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 25°C, con sensación térmica similar. El cielo continuará cubierto en las primeras horas de la tarde y posteriormente pasará a parcialmente nuboso. El viento será ligero, con dirección del suroeste y rachas de hasta 15 kilómetros por hora. En este periodo, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a refrescar. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 20°C, con cielo parcialmente nuboso y viento del oeste moderado. Para el cierre del día, cerca de las 23:00 horas, se espera un ambiente más fresco, con temperatura aproximada de 18 grados y viento del norte, manteniendo un entorno tranquilo para la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)