Clima en Sonora HOY MARTES 20 de enero de 2026 en la NOCHE: Advierten LLUVIAS y CHUBASCOS

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 20 de enero de 2026 en la noche, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén para Sonora lluvias y chubascos para diversas partes del país; aquí te presentamos el reporte puntual del clima para la entidad para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido.

El boletín vespertino de la Conagua señala: "Durante esta noche, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste y occidente del territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Sonora y Colima". El SMN señala que especialmente se esperan lluvias y chubascos para el sur de Sonora.

Además, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los días 23 y 24 de enero. Dicho sistema, en combinación con una vaguada polar, podría generar lluvias moderadas, rachas de viento fuertes y un descenso de temperatura para toda la entidad estatal. Asimismo, probabilidad de caída de nieve/aguanieve.

Para este martes 20 de enero de 2026 en la noche se advierten lluvias y chubascos

¿En qué otras partes lloverá esta noche de 20 de enero de 2026?

Lluvias y chubascos:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Querétaro, Hidalgo

Tlaxcala

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 21 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

uD83CuDF27?Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del #Tiempo que se prevén para esta noche y la mañana del miércoles en #México. pic.twitter.com/ddcUJkWJEs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui