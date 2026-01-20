Comienza la nueva construcción y rehabilitación del chapoteadero en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una inversión de aproximadamente un millón 700 mil pesos será destinada a la reconstrucción y rehabilitación del área de chapoteadero que se encuentra en el complejo deportivo Álvaro Obregón, así lo informó el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

El edil cajemense explicó que la obra consta de la construcción del chapoteadero que se ubica en el área de alberca; además, se colocará piso de adoquín, jardín, área de regaderas, bancas, cuarto de máquinas, velarías y otras instalaciones hidráulicas y sanitarias.

Se construirá un nuevo chapoteadero que tendrá su propio sistema de filtración y su cuarto de máquinas de bombas. Todo contará con su propio sistema y será un chapoteadero real que garantizará la salud de las niñas y los niños que vengan a divertirse a este lugar", afirmó.

También comentó que no se trata de una rehabilitación básica, sino que se va a reconstruir el chapoteadero, debido a que el que se encuentra en el deportivo actualmente ya no sirve, debido a que no contaba con un equipamiento adecuado.

Lamarque Cano agregó que con dicha inversión se van a beneficiar miles de habitantes del municipio de Cajeme, particularmente de las colonias Morelos, Cuauhtémoc, Infonavit Yucujimari y el Fovissste 1.

El alcalde expresó que estos trabajos forman parte de las obras con las cuales su gobierno atiende el compromiso de rescatar y dignificar la infraestructura deportiva y recreativa, con el objetivo de ofrecer espacios seguros, modernos y funcionales.

Lamarque Cano reiteró su compromiso de continuar trabajando en la construcción de obras en beneficio de la comunidad. Como parte del evento protocolario, estuvieron presentes personal docente y alumnos del Instituto Pierre Faure, quienes agradecieron al alcalde, Lamarque Cano, el hecho de que en el municipio se realicen este tipo de obras.

Inversiones en Cajeme: Nueva construcción y rehabilitación del chapoteadero en el complejo deportivo Álvaro Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui