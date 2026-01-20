Con la Credencial Única de Salud, las personas podrán atenderse en cualquier unidad médica del país: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "Es una gran noticia el arranque del registro para recibir la nueva Credencial Única de Salud, un compromiso de la presidenta de la República para asegurar que todas las personas accedan a los servicios públicos de salud en cualquiera de las unidades médicas del país, independientemente de si están afiliadas a IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o PEMEX", señaló la senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, tras la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La sonorense reconoció que "la unificación de los servicios de salud facilitará que las personas se atiendan en la unidad médica más cercana a sus actividades, o bien, donde exista mayor disponibilidad para programar una cita. Esta credencial será de gran utilidad para madres y padres de familia al momento de llevar a sus hijos al médico".

"Es una demanda que he escuchado en los recorridos en las colonias, sobre todo de las personas que viven lejos, quienes a veces no han alcanzado a llegar a sus citas. El programa Salud Casa por Casa está siendo de gran apoyo para las personas mayores y las personas con discapacidad. Con la nueva credencial también se beneficia a quienes estudian o trabajan", afirmó la legisladora.

Valles Sampedro mencionó que, en el caso de Sonora, el registro comenzará el próximo 2 de marzo. Para ello, la Secretaría de Bienestar instalará diferentes módulos de registro en la entidad, donde las y los derechohabientes deberán acudir con su documentación oficial (acta de nacimiento con CURP; identificación oficial con foto y CURP, y comprobante de domicilio); y cuando su credencial esté lista, serán notificados a través de su teléfono celular.

"En el Senado de la República hemos venido trabajando para garantizar el acceso pleno a los servicios públicos de salud, pues se trata de un derecho y no de un privilegio. En la Cuarta Transformación creemos que no basta con afiliar a más personas, como se hacía en el pasado; es necesario contar con hospitales mejor equipados, más personal médico, medicamentos y, desde luego, brindar a la gente las facilidades para su atención", finalizó la senadora por Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui