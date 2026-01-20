Bácum, Sonora.- Familiares, amigos, alcaldes de otros municipios, funcionarios y la ciudadanía bacumense dieron el último adiós a Serge Enríquez Tolano, presidente municipal de Bácum.

El munícipe falleció de un infarto tras complicaciones de una enfermedad que lo aquejaba, cuando estaba hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.

Enríquez Tolano fue siempre un amante de los caballos, por lo que, después de ser velado en Ciudad Obregón, de una misa de exequias y de un sentido homenaje frente al Palacio Municipal de Bácum, fue despedido con una cabalgata que partió desde ese edificio hacia el panteón.

Cientos de personas acompañaron a Serge hasta su última morada, donde le mostraron su aprecio y respeto a quien llegara a la presidencia municipal en 2021 y se reeligiera en 2024, administración que habría de culminar en 2027.

Con una emotiva cabalgata, Bácum rinde homenaje a su presidente municipal, Serge Enríquez Tolano

Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme, estuvo presente en los servicios funerales y en el homenaje de despedida, donde expresó sus condolencias a la familia.

Fue un gran amigo, un gran servidor público; hace poco compartimos una charla en la que me comentaba una serie de planes y proyectos que tenía para Bácum. Su muerte fue algo sorpresivo y doloroso para nosotros", dijo a los medios de comunicación.

