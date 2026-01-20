¡Cuidado! Advierten LLUVIAS en Sonora HOY martes 20 de enero: Pronóstico del CLIMA y el TIEMPO

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este martes 20 de enero de 2026 presentará contrastes importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable consultar el pronóstico del tiempo antes de salir de casa. Aunque se esperan temperaturas cálidas por la tarde en varias regiones del estado, la mañana iniciará con ambiente fresco e incluso helado en algunas zonas, además de viento y condiciones de nubosidad variable que podrían modificar la sensación térmica. ¡Toma nota! Pues se alertan lluvias aisladas esta jornada.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información compartida en Meteored.mx, durante la mañana se mantendrá un ambiente fresco en gran parte de Sonora, con temperaturas mínimas que rondarán entre los 8 y 14°C en distintas ciudades. En zonas del norte y oriente del estado, como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García, el termómetro podría descender hasta los 3 y 9°C, mientras que en regiones serranas no se descarta un ambiente frío a muy frío con presencia de heladas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado y el viento soplará del norte y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Conforme avance el día, las temperaturas irán en aumento de manera gradual. Durante la tarde se espera un ambiente cálido en la mayor parte del estado, con máximas que oscilarán entre los 24 y 27°C. Ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado (SLRC) alcanzarán valores cercanos a los 26 grados, mientras que en zonas del sur, como Huatabampo, el termómetro podría llegar a los 27°C.

En la región costera, Puerto Peñasco y Guaymas registrarán temperaturas más templadas, entre los 18 y 24°C. Aunque el cielo continuará con presencia de nubosidad, estas condiciones permitirán una sensación térmica más cálida. Además, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas de Sonora. El viento continuará siendo un factor relevante durante la tarde, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas regiones del estado, lo que podría generar tolvaneras o reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Por la noche, el clima volverá a refrescarse de manera progresiva. Se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, con mínimas que rondarán entre los 11 y 14°C en gran parte del territorio sonorense. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento tenderá a disminuir su intensidad, favoreciendo un ambiente más estable para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)