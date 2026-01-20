Guardia Nacional lanza convocatoria en Cajeme y Bácum para reclutar a nuevos elementos

Cajeme, Sonora.- Mujeres y hombres comprometidos con México y que cuenten con una auténtica vocación de servicio, busca la Guardia Nacional (GN) por medio de una convocatoria de reclutamiento para agregar a sus filas a nuevos elementos.

La convocatoria promovida por las compañías 548/a y 549/a con sedes en los municipios de Cajeme y Bácum, respectivamente, pide los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, una edad de entre 18 y 29 años, estatura mínima de 1.63 en hombres y 1.56 en mujeres, además de no haber pertenecido a alguna corporación policial o fuerza armada.

Como documentos oficiales, se pide acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, un comprobante de estudios y la cartilla del Servicio Militar Nacional para ser parte de la corporación cuyo objetivo es velar por la seguridad y el bienestar de la población.

Los beneficios

Las mujeres y los hombres que ingresen a la Guardia Nacional tendrán acceso a beneficios como bonos mensuales, estabilidad laboral, sueldo digno, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, servicio médico integral que incluye a padre, madre, esposa e hijos, seguro de vida, uniformes, vacaciones pagadas y aguinaldo. Además, contarán con un apoyo para renta, préstamos hipotecarios para vivienda, entre otros.

Por medio de esta convocatoria de reclutamiento, la corporación confirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad del país, contando entre sus filas con las mujeres y los hombres más preparados y que cuenten con disciplina, sentido de responsabilidad social y otros valores. Las interesadas y los interesados se pueden comunicar al teléfono (644) 189 35 35 o acudir directamente a las instalaciones más cercanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui