Guaymas, Sonora.- Lo que indica que mantiene finanzas sanas y cumple puntualmente con los compromisos que tiene con su personal, proveedores y la prestación de los servicios a la comunidad; el Ayuntamiento de Guaymas inició el año sin contraer nueva deuda, aseguró Daniel Apodaca Larrinaga.

El tesorero municipal manifestó que nuevamente se inicia el año sin contraer un solo peso de deuda, tal como ha ocurrido durante el actual y anterior periodo que le ha tocado encabezar a la alcaldesa Karla Córdova González.

La deuda que tiene actualmente el Ayuntamiento de Guaymas se contrajo allá por el 2013, por un monto de 350 millones de pesos, agregó, la cual se termina de pagar hasta el 2032, de tal manera que hasta entonces se tienen comprometidas parte de las finanzas municipales.

Indicó que por dicho pasivo se pagan al año más de 80 millones de pesos solamente de intereses; "con esos recursos se podrían hacer muchas cosas en beneficio de los guaymenses". Apodaca Larrinaga dijo, sin embargo, que, a pesar de ese golpe a la economía del Ayuntamiento, se trabaja con finanzas sanas, sin la necesidad de recurrir a créditos para pago de aguinaldos, proveedores y en sí del gasto corriente.

Subrayó que todo esto es resultado de la política financiera que ordenó implementar la presidenta municipal, con una correcta y transparente aplicación de los recursos públicos, así como de ahorro. Destacó que esto ha colocado a Guaymas como uno de los municipios con finanzas más sanas en la entidad, y muestra de ello es que el Congreso del Estado le ha aprobado todas las cuentas públicas, e incluso ha resultado con una de las mejores.

Guaymas inicia el año sin deudas nuevas; mantiene finanzas sanas, asegura Ayuntamiento

Fuente: Tribuna del Yaqui