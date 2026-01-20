Hermosillo tendrá cuarta Unidad de Neurodesarrollo impulsada por el gobernador Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Se crea una nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo (UEN) en Hermosillo, por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la cual representa un avance significativo para el tratamiento y detección temprana, esto con el objetivo de ampliar y fortalecer los servicios públicos de salud dirigidos a la atención integral de personas con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.

El mandatario estatal recorrió la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo que se encuentra al 95 por ciento de avance en su primera etapa, proyecto que contó con una inversión total de 22 millones 800 mil pesos, y que brindará servicios de salud pública y gratuita a mil 290 pacientes con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo. Al momento se cuenta con unidades en Navojoa, Nogales, Empalme y Hermosillo, lo que ha permitido que en esta administración creciera la atención de servicios de neurodesarrollo en un 40 por ciento.

Durante la visita de supervisión, el gobernador mencionó que esta unidad forma parte de la red estatal de atención especializada, cuyo objetivo es garantizar la detección temprana y oportuna, el diagnóstico y la intervención interdisciplinaria en condiciones como el trastorno del espectro autista, síndrome de Down, trastornos del lenguaje y otros trastornos del neurodesarrollo, brindando atención pública y gratuita a las familias sonorenses.

"Es una instalación que será el doble, eventualmente el triple de la unidad que ya tenemos en funcionamiento. Le estamos dando la mayor relevancia posible a la atención del neurodesarrollo, y en estas instalaciones que prácticamente estaban abandonadas, estamos haciendo una inversión de 22.8 millones de pesos para instalar esta segunda unidad de especialidades en neurodesarrollo", indicó.

LA UEN Hermosillo reanudará sus actividades en un inmueble asignado por los Servicios de Salud de Sonora, que anteriormente era conocido como el Albergue Luz Valencia, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas Johnson, en la colonia San Benito, el cual cuenta con una superficie total de mil 513.81 metros cuadrados, lo que permite disponer de espacios adecuados y suficientes para la atención clínica, terapéutica y administrativa, así como para el desarrollo de actividades de evaluación, seguimiento y orientación familiar.

Al finalizar la actual administración, se tiene contemplado contar con 11 Unidades de Especialidades en Neurodesarrollo, entre ellas en Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui