Impulsarán proyectos Unison y la Secretaría del Bienestar en Sonora tras firma de convenio

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Bienestar y la Universidad de Sonora (Unison) firmaron un convenio de colaboración para impulsar proyectos de capacitación, investigación y vinculación social, orientados a fortalecer el bienestar de la población.

El acuerdo establece las bases para la cooperación interinstitucional en acciones como la participación de estudiantes en servicio social y prácticas profesionales, el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, asesoría y consultoría, así como la implementación de brigadas de bienestar, culturales y artísticas. Asimismo, contempla programas de formación y capacitación a través de talleres, diplomados y seminarios.

Durante la firma del convenio, la rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Camarena Gómez, destacó que esta alianza refrenda la vocación social de la institución y su compromiso con el desarrollo del estado, al señalar la importancia de vincular el conocimiento académico con las necesidades de las comunidades.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega Molina, subrayó que este convenio permitirá aprovechar el talento universitario para fortalecer los programas sociales y mejorar su impacto en la población.

"Este convenio nos permite sumar el conocimiento y la creatividad de la comunidad universitaria para mejorar nuestras acciones, generar información útil para la toma de decisiones y avanzar hacia una mayor autonomía de las personas, en línea con la visión social que impulsa el gobernador Alfonso Durazo", señaló.

El convenio también contempla la realización de acciones conjuntas de difusión y sensibilización, como la producción de materiales informativos, ferias de servicios y campañas de concientización, además de proyectos enfocados en la promoción de la cultura, el patrimonio y la cohesión social en las comunidades.

