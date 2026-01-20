Navojoa anuncia operativo carretero para este fin de semana en apoyo al FAOT

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública en Navojoa, así como la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), anunciaron el operativo carretero a realizar de cara al Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en apoyo al Pueblo Mágico de Álamos.

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, informó que su participación en este operativo consistirá en patrullaje de vigilancia carretera, así como la instalación de un módulo de auxilio con una ambulancia, una bombera y paramédicos en la ruta Navojoa-Álamos, y otro igual en la Ciudad de Los Portales, en coordinación con Protección Civil municipal.

Por su parte, Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Bomberos, explicó que serán 10 elementos desplegados entre Álamos y el punto de atención provisional en un punto medio carretero, durante los dos fines de semanas próximos.

Los días que prevén mayor movimiento de visitantes al FAOT son los viernes y sábados de las dos semanas venideras; por eso reforzaremos el dispositivo general y así las corporaciones de Álamos se concentren en el resguardo a los eventos masivos", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui