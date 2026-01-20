Pronóstico del CLIMA Hermosillo HOY: ¿Habrá LLUVIAS este martes en la capital de Sonora?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este martes 20 de enero de 2026 tendrá cambios graduales a lo largo del día, por lo que es recomendable tomar precauciones desde temprano. Aunque no se anticipan condiciones extremas, la combinación de temperaturas frescas por la mañana, un repunte térmico durante la tarde y vientos moderados en algunas horas puede influir en la sensación térmica y en las actividades cotidianas.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la mañana en Hermosillo iniciará con un ambiente fresco y cielo con nubes y claros. Durante las primeras horas del día, entre las 05:00 y las 08:00 horas, las temperaturas se ubicarán entre los 12 y 14°C, con una sensación térmica similar. El viento será flojo, proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los cinco y 13 kilómetros por hora, lo que mantendrá un entorno estable pero frío para quienes salgan temprano de casa.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo. Conforme avance la mañana, alrededor de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a incrementarse de manera notable. A esa hora se espera una temperatura cercana a los 21°C, con cielo aún parcialmente cubierto por nubes y claros. El viento cambiará ligeramente de dirección hacia el este, manteniéndose de intensidad baja a moderada.

El índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se permanece al aire libre por periodos prolongados. Durante la tarde, el ambiente será más cálido. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, Hermosillo alcanzará temperaturas máximas de entre 24 y 25°C. La sensación térmica podría ubicarse ligeramente por encima de la temperatura real debido al viento y a la exposición solar previa.

El viento se intensificará moderadamente, con dirección del suroeste y posteriormente del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora. Aunque el cielo continuará con nubes y claros, las condiciones serán mayormente favorables para actividades al aire libre, con el índice UV descendiendo nuevamente hacia niveles bajos por la tarde.

Al caer la noche, el clima se tornará más fresco y estable. Alrededor de las 20:00 horas se espera cielo despejado, con una temperatura cercana a los 20 grados y viento flojo del oeste. Para el cierre del día, hacia las 23:00 horas, el ambiente será fresco, con temperaturas de aproximadamente 16 grados y viento ligero del sur, lo que favorecerá una noche tranquila en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui