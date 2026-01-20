Sonora reduce homicidios durante 2024-2025 y muere bebé abandonado en costa de Hermosillo: Esto y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 20 de enero, conoce que el Estado de Sonora tuvo una reducción en homicidios durante 2024-2025.

Muere bebé abandonado en la costa de Hermosillo; localizan a presunta mamá

La Fiscalía de Sonora confirmó la muerte del bebé que fue encontrado en un contenedor de basura en un campo agrícola en la costa de Hermosillo; como parte de las investigaciones del caso, fue localizada una mujer que podría ser la madre del neonato, quien actualmente se encuentra recibiendo atención médica y bajo investigación.

Reportan 80 por ciento de aumento en alcoholismo en mujeres al sur de Sonora

Representantes de Alcohólicos Anónimos (AA) reportaron un incremento de hasta el 80 por ciento en el consumo de alcohol entre mujeres jóvenes en el sur de Sonora, encendiendo las alertas de centros de atención a personas con adicciones.

Sonora logra baja de 19.5 por ciento en homicidios durante periodo 2024-2025

De acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), se ha logrado la reducción sostenida de homicidios dolosos en Sonora, con una disminución del 19.5 por ciento en el periodo 2024-2025 durante la administración del gobernador Alfonso Durazo.

