Toño Astiazarán arranca el programa de bacheo más grande en la historia en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con recursos cien por ciento municipales, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez anunció el arranque del programa de bacheo más grande en la historia de Hermosillo, el cual contempla la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde destacó que este esfuerzo triplicará los trabajos realizados en años anteriores y responde directamente a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas durante el último año. "Reconocemos que las condiciones climáticas deterioraron de manera considerable las calles de la capital sonorense, por lo que se decidió emprender una jornada sin precedentes para atender una de las principales demandas ciudadanas. Las cosas como son: las lluvias fueron intensas y nuestras calles lo resintieron. Por eso requieren mucha atención y vamos a entrarles de frente", expresó.

Explicó que el programa contempla un proceso integral de atención, ya que, previo a la reparación de cada bache, se trabajará en la corrección de fugas de agua, con el objetivo de que las obras tengan mayor durabilidad y no se repitan los daños en el corto plazo. De esta manera, se busca ofrecer soluciones completas y no solo reparaciones temporales.

El alcalde subrayó que su administración ha asumido el compromiso de responder a las necesidades de la ciudadanía, aun cuando ello implique retos importantes en términos operativos y presupuestales. "Cuando la gente pide respuesta, se trabaja y por eso vamos a demostrarles que mejoraremos las condiciones de sus calles", afirmó, al reiterar que este programa es resultado de escuchar a las y los hermosillenses.

Hoy arrancamos el reto del programa de bacheo más grande que se haya tenido en Hermosillo. Para que se den una idea del esfuerzo, vamos por 1 millón de metros cuadrados, triplicando el trabajo en un programa sin precedentes.



Fuente: Tribuna del Yaqui