Arrancan el programa de bacheo más grande en la historia en Hermosillo y más en Tribuna Top 3 Sonora

En la edición de hoy miércoles 21 de enero, conoce que el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, anunció el arranque del programa de bacheo más grande en la historia de la capital sonorense, el cual contempla la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

Desmantelan célula criminal vinculada a Nancy Gil López

Una serie de operativos realizados en Cajeme dieron como resultado la desarticulación de un grupo criminal presuntamente involucrado en la desaparición y asesinato de Nancy Gil López; las operaciones se realizaron entre el 15 y 18 de enero, periodo durante el cual se ejecutaron diversas órdenes de cateo y detenciones en distintos puntos de la ciudad. El resultado material de estos operativos fue para debilitar la capacidad logística de la organización, las autoridades lograron el aseguramiento de un arsenal compuesto por armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como equipo táctico, diversas cantidades de droga y vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

Guardia Nacional lanza convocatoria en Cajeme y Bácum

La institución de seguridad de la Guardia Nacional busca nuevos reclutas en los municipios de Cajeme y Bácum por medio de una convocatoria de reclutamiento, ofreciendo beneficios como estabilidad laboral, sueldos dignos y acceso a servicios médicos y educativos. Las mujeres y los hombres que ingresen a la Guardia Nacional tendrán acceso a beneficios como bonos mensuales, estabilidad laboral, sueldo digno, educación y desarrollo profesional, alojamiento, alimentación, servicio médico integral que incluye a padre, madre, esposa e hijos, seguro de vida, uniformes, vacaciones pagadas y aguinaldo. Además, contarán con un apoyo para renta, préstamos hipotecarios para vivienda, entre otros.

Arrancan el programa de bacheo más grande en la historia en Hermosillo

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, anunció el arranque del programa de bacheo más grande en la historia de la capital sonorense, el cual contempla la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de vialidades en distintos puntos de la ciudad. El alcalde destacó que este esfuerzo triplicará los trabajos realizados en años anteriores y responde directamente a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas durante el último año. "Reconocemos que las condiciones climáticas deterioraron de manera considerable las calles de la capital sonorense, por lo que se decidió emprender una jornada sin precedentes para atender una de las principales demandas ciudadanas".

Fuente: Tribuna del Yaqui