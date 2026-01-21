Ciudad Obregón iniciará la construcción de la plaza multifuncional en el primer semestre de 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, podría ser dentro del primer semestre del presente año cuando se pudiera dar inicio a la construcción de la plaza multifuncional en el predio. Esta se encuentra en la esquina de las calles Norte y Rodolfo Campodónico, justo donde se encontraba el antiguo 'Rastro Municipal'.

Comentó que la construcción debió iniciar desde el año pasado, pero los trabajos de inicio se tuvieron que suspender debido a diferentes inconvenientes administrativos; el inicio de la obra se ha venido retrasando.

La plaza multifuncional que se va a hacer allí en la colonia Matías Méndez, en el espacio donde estaba el antiguo rastro, se debía haber empezado a fines del año pasado, pero hubo un problema ahí de carácter administrativo que no lo permitió, pero yo espero que los próximos meses de este año se inicien los trabajos de la construcción de esa plaza”, comentó el edil cajemense.

Lamarque Cano recordó que las antiguas instalaciones que albergaban lo que fue el 'Rastro Municipal' de Cajeme fueron derribadas desde el año pasado, debido a que ya se tenía contemplado dicho proyecto.

El alcalde también abordó el tema relacionado con los portones eléctricos que han sido instalados en algunos fraccionamientos, para lo cual los habitantes de los sectores que desean contar con esta medida de seguridad deben gestionar la autorización de la comuna.

En principio y en primer lugar, las calles son de carácter municipal y son públicas; no se puede impedir el paso por las calles de Obregón, pero se otorgan ciertos permisos cuando el tránsito por esas calles tiene que ver únicamente con la población que habita en alguna colonia, en algún fraccionamiento, en algún coto, y en esos casos hay una normatividad que cumplir", finalizó el presidente municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui