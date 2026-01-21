Clima Ciudad Obregón: ¿Cuál será la TEMPERATURA HOY miércoles 21 de enero en el sur de Sonora?

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 21 de enero de 2026, el clima en Ciudad Obregón estará marcado por condiciones mayormente estables, con cielo despejado durante gran parte del día y un aumento gradual en las temperaturas conforme avancen las horas. Aunque no se esperan lluvias ni cambios bruscos, el contraste térmico entre la mañana fresca y la tarde calurosa hará necesario tomar precauciones. ¡Aquí la información para que planifiques tu día!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información del portal web Meteored.mx, durante la mañana de este miércoles 21 de enero se espera cielo despejado en Ciudad Obregón, con temperaturas de entre 14 y 15°C entre las 05:00 y las 08:00 horas. La sensación térmica se mantendrá muy cercana a la temperatura real, mientras que el viento será flojo, con rachas provenientes del norte y noreste que oscilarán entre los cuatro y 11 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta (UV) será bajo en este periodo, por lo que no se requerirá el uso de protector solar en las primeras horas del día. Hacia el final de la mañana y durante la tarde, el clima será soleado y más caluroso. A las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 25°C, y para las 14:00 horas se prevé una máxima cercana a los 29°C, con sensación térmica de hasta 28°C. El viento cambiará al noroeste y se presentará con intensidad de floja a moderada, alcanzando rachas de hasta 20 kilómetros por hora.

En este periodo, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar con FPS de entre 6 y 10, así como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas. Durante la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para las 17:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 28 grados, y hacia las 20:00 horas bajará a 21 grados, con cielo parcialmente nublado.

??uD83CuDF2B? En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/xkrO9Iob86 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Por la noche, cerca de las 23:00 horas, se esperan 19°C, con ambiente más fresco, viento flojo del oeste y condiciones de nubes y claros, sin probabilidad de lluvia. Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población tomar en cuenta información antes de salir este miércoles, para así evitar los cambios bruscos de temperaturas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)