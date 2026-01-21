Clima en Sonora HOY 21 de enero: ¿Cuál es el pronóstico del TIEMPO para este miércoles?

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 21 de enero de 2026, el clima en Sonora estará marcado por contrastes térmicos entre la mañana y la tarde, así como por condiciones secas en todo el estado. Aunque no se esperan lluvias, el ambiente frío en las primeras horas del día y el aumento de temperatura hacia la tarde hacen recomendable consultar el pronóstico completo antes de salir de casa, especialmente para quienes viven en zonas serranas, viajan por carretera o realizan actividades al aire libre.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, durante la mañana, gran parte del territorio sonorense presentará temperaturas frescas a templadas, mientras que en las regiones serranas se mantendrá un ambiente muy frío, con posibles heladas. Conforme avance el día, el termómetro subirá de manera gradual y se prevé una tarde con temperaturas templadas a cálidas, acompañadas de viento moderado proveniente del norte y noroeste.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana de este miércoles se espera cielo medio nublado en Sonora, sin probabilidad de lluvias. En las primeras horas del día, el ambiente será fresco en gran parte del estado, con temperaturas cercanas a los 10°C en municipios del norte y noreste, como Agua Prieta, Nogales y Nacozari, mientras que en las zonas serranas se prevén condiciones muy frías, con posibles heladas.

En regiones del centro y sur, como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, las temperaturas matutinas oscilarán entre los 11 y 14°C, con sensación térmica similar. Hacia el mediodía y durante la tarde, el ambiente se tornará más cálido. En municipios del centro del estado, como Hermosillo y Magdalena de Kino, se esperan temperaturas máximas de entre 26 y 28°C, mientras que en el sur, especialmente en Ciudad Obregón y Huatabampo, los valores podrán alcanzar entre 29 y 30°C.

En la zona costera, como Puerto Peñasco y Guaymas, las temperaturas máximas se mantendrán más moderadas, con registros cercanos a los 24°C. Durante este periodo, el cielo continuará medio nublado y se prevé viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora en algunas regiones.

??uD83CuDF2B? En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/xkrO9Iob86 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender de nueva cuenta en todo Sonora. El ambiente será fresco, con cielos parcialmente nublados y condiciones estables. En el norte y zonas altas del estado, el termómetro bajará a valores de entre 3 y 7 grados, mientras que en el centro y sur se esperan temperaturas nocturnas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. A pesar del descenso térmico, no se pronostican lluvias, por lo que prevalecerá un clima seco durante toda la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)