Clima Hermosillo HOY 21 de enero: ¿Cuál es el pronóstico del TIEMPO para este miércoles?

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 21 de enero de 2026, el clima en Hermosillo se mantendrá estable, aunque con contrastes importantes de temperatura a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente frío durante las primeras horas, mientras que por la tarde el calor se hará presente con valores cercanos a los 27°C. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, desde temprano, la capital sonorense registrará condiciones frescas, con cielo mayormente despejado y presencia de nubosidad ligera conforme avance la mañana. A pesar de que no se prevén lluvias, la radiación solar aumentará hacia el mediodía, por lo que se sugiere tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado, aun en temporada invernal.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana de este miércoles se espera cielo despejado y temperaturas bajas en Hermosillo. Entre las 05:00 y las 06:00 horas, el termómetro marcará 11°C, con sensación térmica similar y viento flojo del noreste, con rachas que irán de los seis a los 12 kilómetros por hora. Hacia las 08:00 horas, el ambiente se mantendrá frío, con 11°C y cielo con nubes y claros, además de viento ligeramente más intenso, con rachas de hasta 17 kilómetros por hora.

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta será bajo, por lo que no se requerirá el uso de protector solar. Durante el transcurso del día, las temperaturas comenzarán a incrementarse de forma gradual. Para las 11:00 horas se prevé una temperatura de 22°C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del noreste que podría alcanzar los 20 kilómetros por hora. En este horario, el índice UV será de nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar con FPS de entre 6 y 10.

Hacia las 14:00 horas, el ambiente será más cálido, con una máxima de 27 grados y sensación térmica cercana a los 26 grados. El viento cambiará al sureste y se mantendrá flojo, mientras que la radiación solar seguirá en nivel medio. Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán templadas. A las 17:00 horas, el termómetro continuará alrededor de los 27 grados, con cielo de nubes y claros y viento del oeste.

??uD83CuDF2B? En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/xkrO9Iob86 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 21, 2026

Conforme avance la noche, las temperaturas descenderán a 22 grados hacia las 20:00 horas, y para las 23:00 horas se esperan cerca de 19 grados, con viento flojo del suroeste y ambiente más fresco, ideal para actividades nocturnas, sin probabilidad de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)