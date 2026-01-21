Comercio de Ciudad Obregón tendrá más peso como César Aguiar Arnold como consejero nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- Una mayor presencia y notoriedad se espera que tenga el comercio de Ciudad Obregón luego de que César Aguiar Arnold? tomara protesta como consejero nacional de la Concanaco.

El actual vicepresidente de Canaco Servytur en Ciudad Obregón destacó su participación directa y representación que tendrá el comercio local en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.

"Esto quiere decir que vamos a poder subir temas a nivel federal de lo que pase aquí para poderlo debatir allá en la Ciudad de México y cumplir con el programa nacional de Concanaco 2026 bajo cinco sus ejes”, señaló Aguiar Arnold.

Detalló que se refuerza la forma de comunicar las líneas y estrategias que se vayan generando, además de ser un vínculo en las mesas de trabajo que se realicen con las partes involucradas y poder lograr mejores acuerdos en pro del comercio, de los servicios y del turismo.

César Aguiar Arnold fue nombrado consejero nacional de Canaco Servytur

Fuente: Tribuna del Yaqui