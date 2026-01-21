Comisaría de Seguridad Pública realiza homenaje a 'policías caídos' en el panteón municipal de Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa realizó un homenaje a los 'policías caídos'; oficiales que perdieron su vida durante el ejercicio de su deber. Un sacrificio que hasta el momento mantiene a la 'Perla del Mayo' como una de las ciudades más seguras del estado.

Durante el acto luctuoso en el panteón Jardín, el comisario de Seguridad Pública, Lázaro Ariel Parra Portillo, resaltó que ser policía no es algo fácil, sino un oficio que implica sacrificio. Precisó que el salir a diario de casa sin saber si regresarán o no con vida es darlo todo por la tranquilidad del ciudadano.

Los policías día con día salen a la calle a dar todo por el ciudadano, a velar por ellos, quienes muchas veces no saben dónde cae el policía, dónde vive o dónde muere… El policía se sacrifica todos los días para darle a la población una mayor calidad de vida, cuidando de noche y cuidando de día", puntualizó.

Además, los oficiales realizaron una misa de acción de gracias durante la mañana para solicitar la protección de Dios durante el ejercicio de su deber.

Fuente: Tribuna del Yaqui