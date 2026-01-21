Delfinario Sonora sigue operando con normalidad en San Carlos pese a nueva ley: Cedes

Guaymas, Sonora.- Tras la prohibición del uso de delfines y otros mamíferos marinos para espectáculos y fines comerciales en el país, el Delfinario Sonora continúa con sus programas de terapias y exhibición de lobos marinos, pero cumpliendo con una serie de normativas.

El titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), Carlos Ernesto Zataráin González, señaló que la Ley General de Vida Silvestre, aprobada el año pasado, tendrá sus repercusiones en el lugar, pero eso será a largo plazo.

Explicó que la ley de mamíferos marinos, en sus artículos transitorios, permite que en todos aquellos centros de investigación y de desarrollo, como es el caso del Delfinario Sonora, puedan continuar las actividades de acuerdo a su plan de manejo autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Precisó que dicha ley dice claramente que, hasta en tanto se mantengan con vida los ejemplares que hay, pueden seguir de manera normal los programas, pero en el entendido de que no podrán introducirse nuevos delfines o lobos marinos.

Por tanto, agregó Zataráin González, al morir los delfines y lobos marinos deja de operar automáticamente el Delfinario Sonora. Comentó que el más pequeño de los ejemplares nació ahí mismo, en el delfinario, por lo que, con los extraordinarios cuidados de los veterinarios con que se cuenta, va a durar muchos años, beneficiando así a muchos niños con las terapias.

Por lo pronto, la agenda de terapias se mantiene normal para pacientes tanto locales como de otros puntos de la entidad, sin cambios, reiteró el funcionario estatal. En 2025 se aprobó la prohibición de estos mamíferos en espectáculos, ley que fue impulsada por animalistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui