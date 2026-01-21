Hermosillo, Sonora.-El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó que uno de los principales logros de su administración ha sido revertir la histórica dependencia de participaciones federales, al consolidar un modelo financiero que hoy permite al municipio operar con mayor autonomía y capacidad de inversión.

El presidente municipal explicó ante integrantes de la Mesa Cancún que el Ayuntamiento destinaba apenas 220 millones de pesos a obra pública y dependía en un 60 por ciento de recursos provenientes de participaciones, mientras que solo el 40 por ciento correspondía a ingresos propios.

En Mesa Cancún, alcalde de Hermosillo 'Toño' Astiazarán resalta mayor inversión con recursos propios

"Actualmente, esa proporción se invirtió por completo: el 60 por ciento del presupuesto municipal proviene de recursos propios y el 40 por ciento de otras participaciones", afirmó. Este cambio, subrayó, fue resultado de una estrategia enfocada en mejorar la eficiencia recaudatoria sin incrementar impuestos, fortaleciendo la confianza ciudadana mediante obras visibles y transparentes. Como resultado, los ingresos propios del municipio se han duplicado desde 2021.

"En 2025 se invirtieron más de mil 100 millones de pesos en obra pública, de los cuales el 96 por ciento se financió con recursos municipales y sin adquirir deuda. Este esquema permitió ejecutar proyectos de gran impacto que por años no se habían concretado en la ciudad", dijo.

Entre las obras más relevantes que mencionó, está la construcción del paso a desnivel de Solidaridad y Colosio que se inaugura este domingo, el desarrollo de vialidades estratégicas, parques y espacios públicos emblemáticos como el Parque Madero y el Cárcamo, además de la edificación de un nuevo cárcamo al norte de la ciudad.

#Hermosillo | El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, manifiesta en su participación en la Mesa Cancún que los proyectos del paso a desnivel de Colosio y Solidaridad, así como el programa CRECES, vendrán a mejorar las condiciones de vida de los hermosillenses uD83DuDDE3?uD83DuDC4C pic.twitter.com/xSJJ9HUpCf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui