En sesión extraordinaria este viernes, el Congreso de Sonora nombrará al presidente municipal de Bácum

Bácum, Sonora.- El Congreso del Estado convocará a una sesión extraordinaria para este viernes 23 de enero, para nombrar a la nueva o nuevo presidente municipal de Bácum, aseguró la diputada de Morena, Vicky Espinoza.

La presidenta del Congreso del Estado dijo que el propio Cabildo deberá designar al nuevo presidente municipal, que tiene que formar parte del cuerpo de regidores, por lo que se esperará que llegue el acta de sesión en la que se dé el nombramiento.

Vicky Espinoza explicó que el Congreso del Estado primero debe aprobar la revocación del mandato y, de ahí, avalar la decisión que tome el cabildo respecto al nombramiento de la nueva o nuevo presidente municipal.

Señaló que es el mismo cabildo quien decide, mientras que el congreso realizará una revocación de mandato y posteriormente avalará la decisión que tomaron los regidores con la votación del pleno.

Vicky Espinoza

Fuente: Tribuna del Yaqui