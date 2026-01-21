SEC Sonora anticipa lleno total en Álamos durante el FAOT 2026 con más de 140 mil asistentes

Álamos, Sonora.- Para el Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, esperan más de 140 mil visitantes en la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, del 23 al 31 de enero.

El funcionario estatal precisó que el FAOT 2025, que fue la edición 40, tuvo un total de 104 mil visitantes durante el festival, por lo que este año esperan superar el número de asistentes, con una cartelera cultural que destaca lo mejor del canto y la ópera.

Froylán Gámez Gamoba señaló que el año pasado se tuvo una ocupación hotelera total, tanto en Álamos como en Navojoa, para lo cual se prepararon más habitaciones.

"Arranca el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en su 41 edición; estamos contentos porque en la edición del año pasado, que fue el 40 aniversario, se tuvieron más de 104 mil visitantes allá en Álamos, una derrama económica muy importante", señaló el secretario.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado será del 23 al 31 de enero, en el pueblo mágico de Álamos.

En el evento habrá presentaciones de ópera

Cartelera

La cartelera completa se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura, y la inauguración será el viernes 23 de enero, en punto de las 8:00 horas, en la explanada del palacio municipal de Álamos.

Se presentarán el viernes 23, en diferentes escenarios, la soprano Ainhoa Artega, además de Melina Islas con blues, el rapero Charles Ans y Dj. Sets: La Catalina y Dmitri Saidi.

El sábado 24, las actividades y exposiciones comenzarán desde las 11:00 horas, además del canto de la soprano Nadia Lamadrid, así como también la soprano Marcela Robles, la cantante Marta Sánchez y cumbia a marimba a cargo de Son Rompe Pera, en distintos escenarios habilitados en toda la ciudad.

158 millones de pesos tuvo el pueblo mágico de Álamos en derrama económica en su edición 2025 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, y su mayoría se quedó en la economía regional, por los comercios familiares y de tradición que se tienen en la ciudad, en la mayoría de servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui