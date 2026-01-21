Secretaría de Salud en Sonora llama a vacunar a niñas y niños contra el sarampión

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora mantiene una vigilancia epidemiológica permanente ante el sarampión, un padecimiento altamente contagioso que requiere máxima atención y acciones preventivas oportunas, principalmente a través de la vacunación.

De acuerdo con el director de Epidemiología, Universo Ortiz Arballo, la vacunación es la medida más importante para prevenir el sarampión, una enfermedad incluso más contagiosa que el Covid-19.

Tenemos un abasto suficiente en todas las instituciones del sector salud y la vacuna contra el sarampión, en comparación con influenza y Covid-19, es mucho más efectiva, ya que cuando se aplica evita que se enfermen las niñas y los niños”, indicó.

La vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación Universal y se aplica a niñas y niños al cumplir 12 meses de edad, mediante la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), así como un refuerzo a los 18 meses. La campaña de vacunación es permanente y la población puede acudir al centro de salud o clínica más cercana a su domicilio.

Como parte de las acciones de control, se han aplicado tres mil 441 dosis de vacuna SRP y SR en comunidades agrícolas de los 72 municipios del estado.

Recientemente, el Escuadrón Básico Territorial ha recorrido comunidades como Antonio Rosales, en Guaymas, y los ejidos Francisco Villa y Yucuribampo, en Cajeme, aplicando vacunas SRP, influenza y Covid-19. Asimismo, en el Centro de Vacunación de San Luis Río Colorado se han aplicado biológicos a niñas, niños, personas adultas y embarazadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui