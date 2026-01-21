Servicios Públicos en Navojoa refuerza su parque vehicular con nuevo camión recolector de basura

Navojoa, Sonora.- El alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, realizó la entrega de un nuevo camión recolector de basura a la Secretaría de Servicios Públicos y se anunció la próxima llegada de 11 unidades más para reforzar el servicio en la ciudad y en las comunidades rurales.

Cabe señalar que durante las primeras semanas de enero, el servicio de recolección de basura se vio afectado debido a que al menos seis de los 11 camiones con los que cuenta el Ayuntamiento salieron de ruta por cuestiones de mantenimiento; sin embargo, poco a poco se han ido reincorporando.

Elías Retes realizó la entrega de una nueva unidad para el servicio de recolección de basura y se espera que para finales del mes de febrero lleguen los colectores restantes, donde al menos cinco camiones serán de último modelo.

Entregamos uno de los 12 recolectores de basura que se van a comprar en las próximas tres semanas para llegar a todos los rincones del municipio, incluyendo las 104 comunidades rurales. Vamos a mejorar el servicio. Muchas gracias por la confianza y gracias a los contribuyentes que están colaborando", expresó.

Las autoridades señalaron que no se compraban camiones recolectores desde el año 2019, cuando se adquirieron cinco unidades seminuevas, lo cual significa que al menos la mitad del Parque Vehicular de Servicios Públicos ya cumplió su tiempo de vida útil, provocando que constantemente los vehículos salgan de su ruta para recibir mantenimiento.

Por su parte, Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos, indicó que el Comité de Adquisiciones en el Ayuntamiento de Navojoa les informó la próxima compra de 12 camiones recolectores, lo cual vendrá a mejorar el servicio en el casco urbano y en las 104 comunidades rurales.

Como primera etapa vienen cinco nuevos colectores del año 2026; esto es un hecho y, en una siguiente etapa muy rápida, vendrá el resto de camiones recolectores… Si cada administración comprara por lo menos tres camiones, no pasaríamos tantos problemas, pero ahora se comprarán 12", puntualizó.

Cabe señalar que el municipio de Navojoa cuenta con 11 camiones recolectores; sin embargo, por cuestiones de mantenimiento, actualmente hay en circulación ocho de ellos, más el nuevo camión que entregó el alcalde. Por lo que se espera que, para el cierre del primer trimestre del año, la Secretaría de Servicios Públicos cuente con un parque vehicular de 23 camiones recolectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui