Sonora será uno de los estados más beneficiados por el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó que Sonora será de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que, dentro de la presentación del proyecto dado a conocer en la Conferencia Matutina de la presidenta Sheinbaum por el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, se contempla a la entidad sonorense para los trabajos de conservación en tramos del corredor México-Nogales, de Estación Don a Nogales, junto con el corredor del Pacífico, Mazatlán-Matamoros y Golfo-Norte, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El proyecto de modernización carretera de la México, Estación Don-Nogales representa una acción clave para el desarrollo logístico y comercial de Sonora y la frontera norte, con trabajos de rehabilitación en las carreteras federales 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta), ampliando las oportunidades de crecimiento económico con mayor conectividad y seguridad en las rúas.

Detalló que la región noroeste será intervenida con una inversión de ocho mil 659 millones de pesos para tres mil 170 kilómetros. Se realizarán trabajos de repavimentación con tres tipos de tratamiento: recuperación y carpeta, para retirar hasta 30 centímetros de profundidad, reforzar la base y colocación de nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros; fresado y carpeta, para reforzar la base del camino y colocación de nueva capa asfáltica; y microcarpeta con pavimentadora para aplicación de asfalto.

El programa Megabachetón contempla un sistema digital de control y seguimiento: recorrido semanal de la red libre; detección, registro y atención en máximo 72 horas; y 62 cuadrillas con equipos especializados para bacheo por tramos completos. En total, el programa a nivel federal tiene proyectado destinar 50 mil millones de pesos de inversión en 18 mil kilómetros intervenidos, trabajos que generarán alrededor de 100 mil empleos.

Fuente: Tribuna del Yaqui