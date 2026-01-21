Hermosillo, Sonora.- "Vale más esperarnos un poquito y hacer las cosas bien", dijo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, ante una serie de cuestionamientos por las suspensiones y recesos registrados en las audiencias del caso Waldo's. Cabe recordar que el incendio de la tienda, en el Centro de Hermosillo, dejó 24 personas sin vida, hecho que marcó a la sociedad de Sonora.

Griego Acuña aseguró que no existe ninguna violación al proceso judicial y que las decisiones adoptadas han estado encaminadas a garantizar el derecho a la defensa. El magistrado explicó que se trata de un asunto complejo, en el que intervienen diversas partes con responsabilidades claramente definidas. Señaló que mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) litiga en representación de los intereses de la sociedad, los imputados ejercen su derecho constitucional a defenderse frente a acusaciones derivadas de los hechos.

Supremo Tribunal de Justicia explica pausas en audiencia de caso Waldo's; "vale más esperarnos y hacer las cosas bien"

Acuña precisó que las postergaciones de las audiencias obedecen a la necesidad de salvaguardar dicho derecho, permitiendo que las defensas cuenten con el tiempo suficiente para revisar expedientes y formular sus argumentos. Aseguró que estos recesos no afectan ni perjudican a ninguna de las partes involucradas en el proceso. Detalló que las audiencias han sido particularmente extensas, iniciando desde tempranas horas de la mañana y concluyendo incluso entrada la noche, lo que genera un considerable desgaste físico y mental para fiscales, defensores, imputados y jueces, haciendo razonable la realización de pausas durante el desarrollo del procedimiento.

En cuanto a la duración del proceso, Acuña explicó que el caso involucra a múltiples imputados y que las audiencias se desarrollan de manera progresiva. Indicó que un primer grupo ya enfrenta audiencia y que posteriormente se continuará con otros implicados, incluidos quienes promovieron amparos, los cuales serán atendidos en fechas posteriores. Finalmente, reiteró que el caso se resolverá de manera definitiva y llamó a permitir que el proceso avance con calma y apego a la ley, destacando que lo fundamental es garantizar un juicio justo y debidamente conducido, aun cuando ello implique un mayor tiempo de resolución.

uD83DuDD34 "Vale más esperarnos un poquito y hacer las cosas bien", dice presidente del Poder Judicial de #Sonora sobre larga duración de audiencias de caso Waldo's.



"Se está privilegiando la defensa de los imputados, imagínense que no se les diera oportunidad de leer el expediente, esa… pic.twitter.com/FMFER5d0Fs — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui