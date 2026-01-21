Verifican sistema de videovigilancia en Álamos; todo está listo para el FAOT

Álamos, Sonora.- Para optimizar el servicio de videovigilancia durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) Sonora realizó verificaciones anticipadas en el subcentro de monitoreo de Álamos.

Ante la llegada de una gran cantidad de visitantes a esta jornada cultural que se llevará a cabo en el municipio, autoridades del C5i Sonora se reunieron con representantes de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de revisar los procesos de monitoreo.

Durante la visita interinstitucional, personal del C5i Sonora constató que las cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos de la ciudad se encuentran operando en su totalidad.

Para reforzar las acciones de seguridad, durante el FAOT 2026 se instalará una unidad móvil del Centro de Comando y Control (C2) frente a la iglesia de Álamos, la cual realizará labores de videovigilancia periférica.

Además, personal de Vinculación del C5i Sonora, en operativos de proximidad con la ciudadanía, ofrecerá información sobre cómo reportar emergencias de seguridad, salud y protección civil a la línea 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui