Viaje, cultura y amistad descubren los creadores de contenido Kryper y Lydia en su recorrido por Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Kryper y Lydia son una pareja de jóvenes, creadores de contenido y originarios del Estado de Jalisco; viajan por todo el país a bordo de un camión adaptado como 'casa rodante'. Destacan que es una emocionante experiencia la que están viviendo junto a sus perritas Xoloitzcuintles llamadas Frida y Maka, con quienes van recolectando aventuras, conocimiento y muchas amistades.

'Van Creando' es el nombre de sus plataformas en redes sociales, donde comparten videos de lo que conocen en cada una de las ciudades y pueblos en los que hacen escala. Durante algunos días estuvieron en Ciudad Obregón, declarándose enamorados de la gente, la gastronomía y la cultura local. "La gente de Sonora se ha portado bien chida y han estado viniendo a dar cariño, a abrazarnos, a tomarse fotos; la verdad, lo valoramos y lo agradecemos mucho, ese cariño y calor fraternal", comentó Kryper.

Por su parte, Lydia también habló maravillas sobre las bondades que encontraron en la ciudad desde que llegaron, hasta el día de retomar su camino.

Sinceramente, nos ha sorprendido machín la comida de aquí; es abundante y muy rica. Fuimos a los dogos, a los raspados, a los mariscos, la cahuamanta y la birria", comentó con una sonrisa Lydia.

La calidez de las personas que les mostraron su cariño es otra de las cosas que afirman; les sorprendió, pues, aunque muchos no los conocían por su trabajo en redes sociales, también les dieron muy buen trato como sus seguidores.

Estamos sorprendidos la gente nos ha regalado coyotas, galletas, cecina y muchos recuerditos que nos llevamos con mucho cariño", agregó.

Durante entrevista con TRIBUNA, Lydia explicó que hace dos años iniciaron haciendo recorridos por Jalisco en una van y un año después tomaron la decisión de que su 'casa rodante' fuera más grande.

La historia del camión ocurrió durante un viaje a Tapalpa. Vimos un autobús pasar; era un camión amarillo que llevaba gente a pizcar al campo y pasaba por terrenos difíciles. Dijimos: "Esta es una bestia" y, muy seguros, de ahí nos aventamos el tiro y el resto es historia", detalló Kryper.

