Alcalde de Empalme proyecta la construcción de un nuevo relleno sanitario con inversión privada

Empalme, Sonora.- Con inversión privada, en Empalme se proyecta la construcción de un nuevo relleno sanitario, con el que se pondrá fin a los problemas que genera el actual basurón o tiradero a cielo abierto, informó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

El primer edil dijo que la construcción del relleno estará a cargo de una empresa privada, por lo que el municipio no va a invertir un solo peso en esta obra, que es tan necesaria para los empalmenses.

Comentó que hace alrededor de año y medio dio inicio a las gestiones para un nuevo relleno sanitario, pues con el que se cuenta desde hace tiempo dejó de funcionar como tal y se convirtió en un tiradero a cielo abierto, el cual provoca muchos problemas por los constantes incendios en el lugar.

Dijo que luego de andar en gestiones lo contactó una compañía que le propuso la construcción de uno que contaría con tecnología de última generación en el tratamiento de los desechos urbanos, con cero contaminación al medio ambiente.

Nosotros le vamos a pagar con la basura que se genere en la ciudad y el valle, agregó, pues le darán un tratamiento mediante el cual le van a extraer un beneficio.

Fuentes Aguilar aseguró que esta compañía ya tiene todo listo para empezar a trabajar, tanto en lo financiero como en equipo, por lo que solo es cuestión de que el departamento jurídico del Ayuntamiento revise y analice el contrato y sus cláusulas, para así darle para adelante al proyecto.

Expuso que, a la par de este proyecto, el municipio contempla la adquisición de dos carros recolectores de basura, más otro que donaría la empresa en mención, con lo que se mejorará sustancialmente el servicio de limpieza, tanto en el casco urbano de la ciudad como en el valle.

Con relación al terreno en donde quedaría ubicado el nuevo relleno sanitario, el presidente municipal comentó que sería alejado del casco urbano de la ciudad, en un predio enclavado en la zona rural, pero igual alejado de los ejidos.

El actual basurón municipal se quema constantemente, lo que genera serios problemas de contaminación al medio ambiente, así como grandes molestias a los vecinos, especialmente a los del ejido Maytorena.

En 2001 entró en operación el relleno sanitario en Empalme, el que desde hace años dejó de operar como tal.

Fuente: Tribuna del Yaqui