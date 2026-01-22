Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS para HOY JUEVES 22 de enero de 2026 en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este jueves 22 de enero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias fuertes y chubascos; si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del viernes 23 de enero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en la región norte y este de Sonora se presenten lluvias fuertes y chubascos; lo anterior debido a que una circulación ciclónica en altura se aproximará a Baja California, en interacción con el ingreso de humedad generado por un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical. "Ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora; chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa. Asimismo, existirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California", señala la información.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora informa que durante los próximos días habrá posibilidades de lluvias en el territorio estatal, así como nevadas en las zonas más elevadas del norte, nororiente y oriente de la entidad, sobre todo entre sábado y domingo. "Durante el viernes, dicho sistema ingresará y se extenderá sobre el territorio estatal provocando lluvias puntuales fuertes sobre municipios del norte, centro, este y parte del sur".

La CEPC señala que se mantiene una probabilidad alta de caída de nieve y/o aguanieve sobre la región montañosa de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Agua Prieta, Yécora y Nacori Chico. "Por su parte, durante el sábado y domingo se prevén amaneceres gélidos sobre la región montañosa, con temperaturas mínimas desde los (-10°C a los 0°C)".

¿Cuál es el pronóstico para Sonora para mañana viernes 23 de enero de 2026?

De acuerdo con el SMN, en el transcurso del día se tendrá cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, se prevé un ambiente fresco a templado, siendo frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Y para la tarde se podría tener un ambiente fresco. También se pronostica viento del suroeste de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) en la región y con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui