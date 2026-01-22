Clima Sonora HOY 22 de enero: Circulación ciclónica provocará FUERTES LLUVIAS y HELADAS de -5°C

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este jueves 22 de enero de 2026 presentará contrastes importantes a lo largo del día, con mañanas frías, lluvias en distintas regiones y un aumento gradual de las temperaturas hacia la tarde. Estas condiciones podrían impactar la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en carreteras, por lo que es clave revisar el pronóstico completo antes de salir de casa. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este jueves 22 de enero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el estado de Sonora se verá influenciado por el ingreso de humedad favorecido por la interacción de un río atmosférico y una circulación ciclónica en altura en el noroeste del país. Esta combinación propiciará un cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día, con lluvias puntuales fuertes en diferentes zonas de la entidad, especialmente en regiones del norte, noreste y parte del centro del estado.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será de fresco a templado en gran parte de Sonora, aunque en las zonas serranas se prevé un descenso más marcado en las temperaturas, con condiciones de frío a muy frío y presencia de heladas en áreas altas. Municipios del norte y oriente, como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García, podrían registrar temperaturas cercanas o inferiores a los -5 y 10°C, mientras que en el centro y sur del estado, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo, el termómetro se mantendría entre los 12 y 15°C.

En estas primeras horas del día no se descartan bancos de niebla en zonas montañosas. Hacia la tarde, el ambiente cambiará de forma gradual. Las temperaturas comenzarán a aumentar y se espera un clima más cálido en gran parte del territorio sonorense. En el centro del estado, incluyendo Hermosillo, las máximas podrían oscilar entre los 26 y 28°C, mientras que en el sur, como en Ciudad Obregón, se podrían alcanzar valores cercanos a los 30°C.

Sin embargo, el cielo permanecerá nublado y continuarán las probabilidades de lluvias puntuales fuertes en diversas regiones, lo que podría generar encharcamientos y visibilidad reducida en carreteras. En las sierras, el ambiente seguirá siendo templado, sin alcanzar temperaturas elevadas. Durante la noche, se prevé un nuevo descenso en las temperaturas, con un ambiente fresco en zonas urbanas y frío en áreas serranas.

Las lluvias podrían persistir de forma intermitente en algunas regiones y el cielo continuará mayormente nublado. El viento será otro factor a considerar, ya que se pronostican corrientes del norte y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en zonas de Sonora, lo que podría incrementar la sensación de frío y generar tolvaneras en regiones abiertas.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada, conducir con precaución en zonas con lluvia o viento, abrigarse adecuadamente durante la mañana y la noche, y tomar previsiones ante posibles cambios bruscos de temperatura a lo largo del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui