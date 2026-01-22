Codeson realizará la Olimpiada Estatal 2026 en Sonora; participarán más de cuatro mil atletas

Hermosillo, Sonora.- Del 3 de febrero al 8 de marzo se realizará la Olimpiada Estatal 2026, con la presencia de más de cuatro mil atletas de toda la entidad, que competirán en 16 deportes desde la categoría Infantil hasta la Sub 23 en ambas ramas, varonil y femenil.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) lanzó la convocatoria del evento estatal que tendrá como sede principal a la capital sonorense, donde recibirá 14 disciplinas, mientras que Ciudad Obregón albergará dos.

En esta Olimpiada Estatal 2026 los deportes a realizarse serán voleibol de sala, basquetbol, beisbol, levantamiento de pesas, frontón, ajedrez, tenis de mesa, futbol, boxeo, softbol, atletismo, handball, taekwondo y tiro con arco.

En la primera etapa de actividades, seis de los ocho deportes tendrán lugar en la sede principal: volibol de salón, baloncesto de tercias, beisbol, halterofilia, basquetbol y ajedrez, mientras que Cajeme recibirá al frontón y tenis de mesa.

La segunda fase de competencias será del 10 al 15 de febrero en seis disciplinas, las cuales llegarán a Hermosillo: beisbol 5, futbol, boxeo, softbol, atletismo y handball. El cierre está programado en la misma sede con el taekwondo del 20 al 22 de febrero y el tiro con arco los días 7 y 8 de marzo.

Las disciplinas de levantamiento de pesasuD83CuDFCB?, softboluD83EuDD4E y beisbol??, de las cuales Sonora será sede dentro de la Olimpiada Regional 2026, habrán de realizarse en dos diferentes etapas en el mes de marzo, todas a efectuarse en la capital sonorense.https://t.co/JZRGsiw1q5 pic.twitter.com/9ZTwVDDFls — CODESON Oficial (@CODESONoficial) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui