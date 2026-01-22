Congreso de Sonora: Ratificarán diputados designación de Juan de Dios Jocobi como nuevo alcalde de Bácum

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora recibió por correspondencia el acta de Cabildo, donde se designó por decisión del mismo el nombramiento de Juan de Dios Jocobi Cuevas como alcalde de Bácum, misma que será discutida por los diputados.

El pasado 19 de enero, el Ayuntamiento de Bácum, informó con profundo pesar el sensible fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, quien cumplía su segunda administración tras ser reelecto en 2024.

En la reunión de la diputación permanente, el Congreso del Estado de Sonora recibió el acta por correspondencia y a su vez convocó a una reunión extraordinaria de pleno para discutir el nombramiento del nuevo alcalde por el resto del periodo.

La diputada Azalia Guevara Espinoza leyó el acuerdo por el que se convocó al resto del pleno a la sesión extraordinaria de este viernes 23 de enero a las 9:00 horas. "Se tiende a bien convocar al desarrollo de una sesión extraordinaria, en razón, para realizarse los diferentes asuntos del poder legislativo y de los integrantes de la actual legislatura", explicó.

Al tratarse de una sesión de carácter extraordinario, el único punto del orden del día es la designación del nuevo alcalde de Bácum.

uD83DuDCE2Mañana, las y los diputados analizarán en sesión extraordinaria la resolución de la iniciativa para revocar el mandato del presidente municipal de Bácum, por su fallecimiento, así como la designación de quien ejercerá el cargo durante el resto del periodo constitucional. pic.twitter.com/wXcGoqLQGd — Congreso Local Son (@CongresoSon) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui