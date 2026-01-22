Destacan beneficios en Sonora por Programa de Conservación de Carreteras 2026 y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 22 de enero, conoce que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó que el estado será de las entidades más beneficiadas con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Megabachetón 2026, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Congreso de Sonora nombrará al nuevo presidente municipal de Bácum

El Congreso del Estado convocará una sesión extraordinaria para este próximo viernes 23 de enero de 2026, para nombrar a la nueva o nuevo presidente municipal de Bácum; así lo aseguró la diputada de Morena, Vicky Espinoza. La diputada explicó que el Congreso del Estado primero debe aprobar la revocación del mandato y, de ahí, avalar la decisión que tome el cabildo respecto al nombramiento de la nueva o nuevo presidente municipal. Señaló que es el mismo cabildo quien decide, mientras que el congreso realizará una revocación de mandato y posteriormente avalará la decisión que tomaron los regidores con la votación del pleno.

Secretaría de Salud llama a vacunar a infantes contra el sarampión

La Secretaría de Salud en Sonora mantiene vigilancia epidemiológica permanente ante el sarampión, un padecimiento altamente contagioso que requiere máxima atención; hace un llamado a la comunidad sonorense para cumplir con el esquema de vacunación en infantes para prevenir dicha enfermedad. La vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación Universal y se aplica a niñas y niños al cumplir 12 meses de edad, mediante la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), así como un refuerzo a los 18 meses. La campaña de vacunación es permanente y la población puede acudir al centro de salud o clínica más cercana a su domicilio.

Destacan beneficios en Sonora por Programa de Conservación de Carreteras y Megabachetón 2026

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó que el estado será de las entidades más beneficiadas con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Megabachetón 2026, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El titular del Ejecutivo estatal señaló que, dentro de la presentación del proyecto dado a conocer en la Conferencia Matutina de la presidenta Sheinbaum por el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jesús Antonio Esteva Medina, se contempla a la entidad sonorense para los trabajos de conservación en tramos del corredor México-Nogales, de Estación Don a Nogales, junto con el corredor del Pacífico, Mazatlán-Matamoros y Golfo-Norte, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

