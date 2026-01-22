'El Cubo de la Resiliencia': Libro inspirado en metáfora del cubo Rubik es presentado en el Congreso de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Se llevó a cabo la presentación del libro 'El Cubo de la Resiliencia', del autor Jesús Guillermo Moreno Ríos, mediante una reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado. El diputado Emeterio Ochoa Bazúa, presidente del órgano colegiado, dio la bienvenida a las y los asistentes, además de compartir una semblanza de la trayectoria del autor, la cual ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.

Jesús Guillermo Moreno Ríos, nacido en el estado de Sonora, es un ingeniero y experto en protección civil con una destacada trayectoria en la Universidad de Sonora (Unison) como maestro y aspirante a rector, y en colegios de ingeniería. Con más de 20 años de experiencia en la carrera judicial, ha desempeñado diversos cargos en el ámbito local y hoy en día destaca por su imponente escritura.

'El Cubo de la Resiliencia': Libro inspirado en la metáfora del cubo Rubik fue presentado en el Congreso de Sonora

El escritor compartió que la obra representa una síntesis de la experiencia profesional y personal del autor, y plantea que toda decisión relevante debe analizarse de manera integral, desde distintas dimensiones y disciplinas. Añadió que el libro dialoga directamente con la vida cotidiana de las ciudades y con la responsabilidad histórica de quienes legislan; además, combina ingeniería, fe y liderazgo para afrontar desafíos y promover el desarrollo.

Guillermo Moreno explicó que el método del 'cubo' nació a través de vivencias personales y profesionales, en el que la resiliencia surge al convertir los errores en aprendizajes mediante el uso de la ingeniería, la fe y el liderazgo como herramientas para servir, construir y trascender. Señaló que el desarrollo urbano es sinónimo de calidad de vida e hizo una invitación a las y los diputados a impulsar la cultura de la resiliencia para planificar riesgos y consolidar una visión de estado.

De igual modo, señaló que la metáfora del cubo de Rubik funciona como una alegoría de la existencia; un engranaje difícil donde cada acción repercute en la totalidad. Solucionarlo, afirmó, demanda templanza, planificación y estabilidad, demostrando que el orden real no radica en lo impecable, sino en la sintonía entre los sentimientos, los actos y sus efectos.

Previo a terminar su presentación, compartió una serie de propuestas en materia de resiliencia, con el objetivo de que fueran analizadas en las comisiones correspondientes del Congreso del Estado. Los diputados Raúl González de la Vega (PVEM) y Omar del Valle Colosio (PVEM), integrantes de la comisión, así como invitados especiales, compartieron comentarios sobre la obra y resaltaron la importancia del desarrollo urbano.

Fuente: Tribuna del Yaqui