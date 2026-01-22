El Pueblo Mágico de Álamos se viste de gala con una nueva edición del FAOT 2026

Álamos, Sonora.- Los callejones empedrados, edificios históricos y bellos portales recibirán este viernes 23 de enero de 2026 una edición más del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), un evento cultural de talla internacional que promete colocar al Pueblo Mágico de Álamos ante los ojos del mundo.

Fue en el año de 1985 cuando el promotor cultural Jesús Antonio Estrada Cantúa realizó una velada musical al interior del Museo Costumbrista de Sonora, en honor a la trayectoria artística del tenor alamense; sin imaginar que años después, el pequeño evento se convertiría en la máxima expresión cultural del noroeste del país.

Como ya es tradición, durante cada cierre de enero, miles de personas viajan al municipio de Álamos para conocer el Pueblo Mágico, disfrutar de sus paisajes y presentaciones musicales durante el FAOT, y este año no será la excepción, debido a que el sector hotelero reportó más del 90 por ciento de ocupación.

Por su parte, las autoridades municipales afirmaron que el FAOT es el evento más esperado del año, ya que el turismo resulta la principal actividad económica del municipio.

Ahorita si buscas un cuarto en Álamos difícilmente lo encuentras y eso también nos gusta mucho, porque el festival activa la economía local, ayuda a que la gente se motive y pueda ganar algo en estas fiestas", puntualizó Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos.

La gala de inauguración será a partir de las 19:30 horas en el Palacio Municipal con la participación de la cantante soprano, Ainhoa Arteta; mientras que a las 21:30 horas se presentará 'Charles ANS' en la plaza de armas.

