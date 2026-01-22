El tiempo en Ciudad Obregón: CLIMA HOY 22 de enero prevé cielo NUBLADO; ¿habrá LLUVIAS?

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este jueves 22 de enero de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el sur de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es clave que te informes sobre el tiempo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, la cual experimentará cielos nublados este día. ¿Se preven lluvias esta jornada? Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Ciudad Obregón este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del portal web Meteored.mx, Ciudad Obregón tendrá un inicio de día con ambiente fresco. Durante las primeras horas de la mañana, entre las 05:00 y 08:00 horas, se prevé cielo con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17°C. La sensación térmica se mantendrá muy similar, mientras que el viento será ligero del noreste, con velocidades bajas que irán de los cuatro a los 11 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Facebook

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá bajo. Hacia el mediodía, el panorama cambia gradualmente. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro podría alcanzar los 25°C, con una sensación térmica cercana a los 26°C. El cielo continuará con intervalos de nubosidad, mientras que el viento comenzará a rotar al noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 14 kilómetros por hora. En este lapso, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar si se permanece al aire libre.

¿Habrá lluvias en Ciudad Obregón este jueves?

Durante la tarde, el clima será más cálido en Ciudad Obregón. Entre las 14:00 y 17:00 horas se espera cielo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas cercanas a los 29°C y una sensación térmica ligeramente inferior. El viento soplará del suroeste, primero de forma ligera y luego de manera moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación de cambio térmico al final de la tarde.

No se esperan lluvias en Ciudad Obregón este día. Por la noche, el ambiente comenzará a refrescar. A partir de las 20:00 horas, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a los 22°C y posteriormente hasta los 21°C cerca de las 23:00 horas. El viento será flojo, primero del suroeste y luego del sur, con baja intensidad, lo que favorecerá una noche más estable y sin cambios bruscos.

Fuente: Tribuna del Yaqui