Gobierno de Sonora invierte más de mil millones en cinco acciones estratégicas para transformar Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Este jueves 22 de enero de 2026, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo por Puerto Peñasco, donde supervisó el inicio de mil 216 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, anunció la pavimentación del bulevar Las Conchas, el mejoramiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, la construcción de un nuevo relleno sanitario y entregó Becas Sonora de Oportunidades a estudiantes universitarios.

Durante su recorrido por el predio Morro Alto, el mandatario estatal, acompañado por el presidente municipal Alejandro Verdugo Angulo, informó que en este espacio se construirán mil 216 viviendas, con una inversión de 448 millones 800 mil pesos para las primeras 814, lo que permitirá ampliar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo urbano ordenado en la región.

La vertiente de la Cuarta Transformación son los programas sociales; esa es la prioridad de cualquier gobierno emanado de la Cuarta Transformación. Somos un gobierno que nos debemos a ustedes y nuestras decisiones deben estar en estricto rigor de sus prioridades y necesidades, por eso estamos aquí", subrayó el gobernador Alfonso Durazo.

El desierto sonorense se transforma en motor de desarrollo. Nuestra Planta Solar refleja un Sonora que apuesta por energía limpia para miles de hogares, menor impacto ambiental y desarrollo estratégico para nuestra gente.#TierraDeOportunidades pic.twitter.com/um8MQVbceg — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 22, 2026

Como parte de su compromiso de fortalecer las condiciones educativas en la región costera del Golfo de California, Durazo Montaño entregó equipamiento e infraestructura en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, además de 132 Becas Sonora de Oportunidades: 58 para estudiantes de dicha universidad y 74 para el Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco, con una inversión total de 717 mil 500 pesos.

En respuesta a una demanda histórica de los rocaportenses, en materia ambiental y de servicios públicos, el gobernador entregó 13 equipos y cuatro camiones para eficientar el trabajo del Ayuntamiento de Puerto Peñasco; además, anunció la primera etapa del nuevo relleno sanitario, ante la saturación del actual.

El proyecto contará con una inversión inicial de 45 millones de pesos, abarcará 199 mil metros cuadrados e incluirá celdas de emergencia, nave de reciclaje, áreas de compostaje, báscula de pesaje y caseta de vigilancia, bajo criterios técnicos y ambientales.

Como parte de las obras claves para Peñasco, el gobernador Alfonso Durazo anunció que se llevará a cabo la pavimentación del bulevar Las Conchas, así como los trabajos de mejoramiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, para lo que se destinará una inversión de 450 millones de pesos, con el fin de impulsar el turismo en la región.

Amigas y amigos, hoy llegamos a Puerto Peñasco con noticias importantes que impulsan su crecimiento y fortalecen el desarrollo de Sonora.

Seguimos avanzando con rumbo claro, con proyectos que generan oportunidades y bienestar para todas y todos. pic.twitter.com/xmjA7aawcN — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui