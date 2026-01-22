Hermosillo CLIMA HOY 22 de enero de 2026: Temperatura mínima de 15°C y cielo NUBLADO

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo de este jueves 22 de enero de 2026 presentará variaciones a lo largo del día que conviene tomar en cuenta antes de salir de casa. Aunque la jornada comenzará con temperaturas frescas y cielo parcialmente nublado, conforme avancen las horas se espera un incremento notable del calor, así como cambios en la intensidad del viento durante la tarde. Aquí el reporte del tiempo íntegro.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, Hermosillo iniciará el día con un ambiente fresco y cielo con nubes y claros. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, entre las 05:00 y 08:00 horas, se pronostican temperaturas cercanas a los 15°C, con una sensación térmica similar. El viento soplará de forma ligera a floja desde el noreste, con velocidades que irán aumentando gradualmente y podrían alcanzar hasta los 18 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel bajo. Hacia el final de la mañana y el mediodía, el ambiente comenzará a tornarse más cálido. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro podría marcar hasta 24°C, bajo un cielo parcialmente nuboso y con viento predominante del este, con rachas moderadas. En este horario, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda considerar medidas básicas de protección solar si se permanece al aire libre.

Durante la tarde, el calor será más perceptible en la capital sonorense. Entre las 14:00 y 17:00 horas se prevén temperaturas máximas cercanas a los 28°C, con una sensación térmica de alrededor de 27°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y el viento cambiará al suroeste y posteriormente al oeste, aumentando su intensidad y alcanzando rachas de hasta 29 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras leves en algunas zonas.

Por la noche, el ambiente se mantendrá más templado. A partir de las 20:00 horas, el cielo se observará cubierto, con temperaturas que rondarán los 23°C y una sensación térmica ligeramente mayor. El viento disminuirá gradualmente, soplando de forma floja del oeste. Hacia las 23:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso y el termómetro descenderá hasta los 21°C, favoreciendo una noche estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)