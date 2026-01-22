Nuevo hospital de Navojoa se encuentra en etapa final; esperan concluirlo en marzo

Navojoa, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la construcción del nuevo hospital de especialidades en el municipio de Navojoa lleva un avance del 94 por ciento y se espera concluir el próximo mes de marzo.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, detalló que el nuevo hospital tendrá más de 90 camas censables, 29 especialidades, tres quirófanos y ofrecerá servicios de tomógrafo, mastógrafo, rayos X, clínica de mama, clínica de heridas, estomas y pie diabético; además de unidades de cuidados intensivos, hemodiálisis y quimioterapias.

El funcionario federal aseguró que este nuevo hospital no sustituirá al actual, sino que se buscará reforzar la atención médica para los derechohabientes de la región del Mayo, quienes, ante la falta de espacios y especialistas, se ven obligados a trasladarse a otras ciudades.

Vamos a seguir operando con el actual, uno de los hospitales más antiguos del IMSS, pero ya con un nuevo hospital que nos permitirá dar más servicio… Concluiremos en el mes de marzo y ya estamos en etapa de contratación de los médicos especialistas que vamos a reclutar", puntualizó.

Por su parte, el gobierno municipal de Navojoa agradeció el anuncio de esta obra, la cual tiene más de ocho años de espera. "Durante muchos años, el sur de Sonora ha enfrentado una escasez histórica de servicios médicos y hospitalarios", indicó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui