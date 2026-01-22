Hermosillo, Sonora.- La fiesta ganadera del sur de Sonora 'Expogan' ha reactivado su actividad en redes sociales, además de anunciar la fecha donde se dará a conocer su cartelera oficial, se contempla que se presentarán los actos en vivo más grandes de la música mexicana.

Con origen en el año 1983, siendo una feria ganadera y con la intención de posicionar la ganadería del Estado de Sonora entre las mejores del país, se ha convertido con el transcurso de los años en la fiesta ganadera más grande del noreste de México; esto la llevó a ofrecer un programa más amplio de eventos para la diversión y entretenimiento de toda la familia.

Prepara tu sombrero: Expogan Sonora ya tiene fecha para anunciar su cartelera oficial

En su edición número 41, que tendrá lugar en Hermosillo, Sonora, en los meses de abril y mayo, se espera que se rompa récord de asistencia, al igual que lo ha hecho en sus dos ediciones previas. En un comunicado lanzado por medio de sus redes sociales donde se confirma la próxima revelación de la cartelera oficial: "¡Preparen el sombrero porque la cartelera ya está aquí!", "La espera terminó y el secreto mejor guardado de Sonora está por revelarse".

En una transmisión en vivo que se realizará el día jueves 29 de enero de 2026 a las 18:00 horas, desde las instalaciones de la Expogan y en conferencia de prensa, se darán a conocer los artistas que se presentarán en la próxima edición. La organización seguirá a cargo de 'DLG Producciones', compañía que se ha encargado de las dos ediciones previas.

El único artista confirmado por el momento es Grupo Firme, quienes filtraron su participación en el mes de diciembre de 2025, donde anunciaron las fechas de su gira 'La Última Peda', en la que se dejó ver su participación en el Palenque de Hermosillo el día 9 de mayo de 2026. Podrás conocer el cartel y los detalles del evento por medio de todas las redes de @dlgproducciones y de las cuentas de @ExpoGanSon en Facebook y @expogansonora en Instagram.

